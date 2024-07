Pregled - svet, 15. 7. (ponedeljek)

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v nedeljo v nagovoru Američanom po poskusu atentata na bivšega predsednika Donalda Trumpa pozval k znižanju politične temperature in dejal, da politika nikoli ne bi smela biti dobesedno bojišče, sploh pa ne prostor ubijanja. Že pred tem je pozval k enotnosti, kar naj bi bila po napadu prav tako glavna tema Trumpovega govora na strankarski konvenciji v Milwaukeeju, kamor je že prispel. Policija motiv strelca, 20-letnega Thomasa Matthewa Crooksa še ugotavlja.

MIAMI - Ameriška zvezna sodnica Aileen Cannon je zavrnila kazenski postopek proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi zaupnih dokumentov, ki jih je po izteku mandata odnesel iz Bele hiše in jih ni hotel vrniti vladi. Tožbo je zavrgla po sklepu, da je imenovanje posebnega tožilca Jacka Smitha v nasprotju z ameriško ustavo. Gre za veliko zmago Donalda Trumpa dva dni po poskusu atentata.

BRUSELJ - Evropski komisarji se zaradi ravnanja madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki je nedavno obiskal Moskvo, ne bodo udeleževali neformalnih zasedanj v organizaciji madžarskega predsedstva Sveta EU, je odločila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Prav tako komisija ne bo obiskala Madžarske, kot je to v navadi ob začetku predsedovanja vsake članice.

KIJEV - Rusija bi se morala udeležiti drugega mirovnega vrha o Ukrajini, je izjavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in v okviru priprav na izvedbo vrha napovedal srečanja na temi energetske in prehranske varnosti v Katarju in Turčiji. Rusija je sicer že prejšnji teden sporočila, da se drugega mirovnega vrha o Ukrajini ne namerava udeležiti.

GAZA - Izraelske sile so v nedeljo napadle še eno šolo, ki služi kot zatočišče za razseljene Palestince, in pri tem ubile najmanj 17 ljudi, več kot 80 je bilo ranjenih, je sporočila civilna zaščita v Gazi. Gre za peti tak napad na civiliste v osmih dneh, ki ga Izrael tudi tokrat opravičuje s ciljanjem "teroristov".

BRUSELJ - Evropska unija je zaradi kršitev človekovih pravic Palestincev uvedla dodatne sankcije proti radikalnim izraelskim naseljencem in organizacijam na Zahodnem bregu. Na seznam sankcioniranih, za katere velja prepoved vstopa in zamrznitev premoženja v EU, so dodali pet posameznikov in tri subjekte.

ZAGREB/SKOPJE - Vročinski val, ki že več kot en teden pesti regijo Zahodnega Balkana, bo po napovedih vremenoslovcev vztrajal tudi naslednje dni. V Severni Makedoniji se ob izjemno visokih temperaturah borijo s številnimi požari. Vlada je odobrila vključitev policije in vojske v gašenje. Huda vročina še vedno pesti tudi Hrvaško in druge države v regiji. Še vedno se segreva tudi morje ob Jadranski obali. V Pulju je imelo zjutraj blizu 29 stopinj, Malo jezero na Mljetu pa skoraj 31. V Srbiji rdeče vremensko opozorilo velja za vso državo, v Beogradu pa so že zjutraj izmerili 31 stopinj.

RIM - Italija se pripravlja na najbolj vroč teden v letu. Po ocenah meteorologov bo prizadet zlasti jug države, kjer so za naslednjih nekaj dni napovedane temperature do 40 stopinj Celzija. Za enajst mest zaradi vročine že velja rdeči alarm, v zadnjih treh dneh pa so zaradi vročinskega vala umrle štiri starejše osebe.

TALLINN - Kaja Kallas je odstopila kot premierka Estonije, potem ko so jo konec junija voditelji držav članic EU predlagali za novo visoko zunanjepolitično predstavnico unije. Na položaju premierke namerava ostati, dokler ne bo prisegla nova vlada. Prav tako naj bi še letos odstopila kot predsednica Estonske reformne stranke.

PEKING - Centralni komite kitajske komunistične partije je začel štiridnevni plenum, na katerem bo določil smernice prihodnjega gospodarskega razvoja države. Kitajski bruto domači proizvod (BDP) je bil sicer glede na zadnje podatke v drugem četrtletju medletno višji za 4,7 odstotka, kar je manj od pričakovane 5,1-odstotne rasti. Gre za najpočasnejšo rast po začetku leta 2023.

KIGALI - V Ruandi potekajo parlamentarne in predsedniške volitve, na katerih se četrti zaporedni mandat na čelu države obeta dolgoletnemu predsedniku Paulu Kagameju. Ta je predsednik Ruande postal leta 2000, de facto pa vodi državo vse od grozljivega genocida v tej državi leta 1994, ki ga je končal z vojaško zmago kot vodja uporniških Tutsijev.

DAMASK - V Siriji potekajo parlamentarne volitve, na katerih se za 250 poslanskih mest poteguje več kot 1500 kandidatov. Tudi na tokratnih volitvah ni prave opozicije, zmaga pa se tako znova obeta vladajoči stranki Baas sirskega predsednika Bašarja al Asada. Sirska opozicija v izgnanstvu je volitve že označila za absurdne.

ŽENEVA - Ravni precepljenosti otrok po svetu so še vedno pod stopnjo iz časa pred pandemijo covida-19, niti enega odmerka cepiv proti davici, tetanusu in oslovskem kašlju pa ni prejelo 14,5 milijona otrok, sta opozorila Unicef in Svetovna zdravstvena organizacija. Lani je bilo proti tem ključnim boleznim polno cepljenih le 84 odstotkov vseh otrok.

BRUSELJ - Svet EU za kmetijstvo in ribištvo je opravili razpravo o izzivih za preživetje podeželja in o pomenu varovanja pridelave in predelave hrane. Potrebna je konkurenčna, na krize odporna trajnostna, kmetom prijazna in na znanju temelječa kmetijska politika, so se strinjali ministri EU.

NAIROBI - Kenijska policija je pridržala 33-letnega moškega, potem ko so v petek na smetišču v bližini Nairobija našli posmrtne ostanke več žrtev. Osumljenec naj bi po lastnih navedbah od leta 2022 umoril 42 žensk. Do nedelje so policisti našli posmrtne ostanke devetih žensk. Pridržali so še enega osumljenca.

BRUSELJ - Države članice EU so sprejele ukrep, s katerim bo unija v okviru evropskega mirovnega instrumenta (EPF) prvič doslej zagotovila sredstva za krepitev operativne učinkovitosti albanskih oboroženih sil v višini 13 milijonov evrov. EU bo albanski vojski z ukrepom v okviru EPF zagotovila lahka oklepna večnamenska vozila in opremo, ki naj bi bila primarno namenjena obrambi in zaščiti njenega osebja pred lahkim orožjem in eksplozivi, ter krepitvi mobilnosti na vseh vrstah terena in v vseh vremenskih razmerah.