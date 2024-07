Pregled - šport, 15. 7. (ponedeljek)

NIMES - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je po dvojnem zmagoslavju v Pirenejih na dobri poti do tretje zmage na dirki po Franciji. To mu je uspelo že v letih 2020 in 2021, medtem ko je zadnji dve leti premoč priznal Jonasu Vingegaardu. Tokrat je odločen, da v zadnjem tednu obrani dobre tri minute prednosti pred Dancem. Prednost je vsekakor občutna, je na novinarski konferenci priznal Pogačar, a poudaril, da je pot do Nice, kjer se bo v nedeljo končal 111. Tour, še dolga. Trenutno se zdi, da ga ne more ustaviti nihče. Sam se kljub previdnosti zaveda, da je v sijajni formi. Tudi ko je preveril svoje številke, so bile največje, kar jih je imel v karieri, je dejal Pogačar, ki to pripisuje skokovitemu razvoju kolesarstva. Od Visma-Lease a Bika pričakuje, da ga bo skušal streti v eni od etap, a je prepričan, da ima za sabo dovolj močno ekipo.

LJUBLJANA - Regionalna košarkarska liga Aba 2 bo v novi sezoni potekala v novi obliki. Vodstvo tekmovanja je danes izžrebalo tekmovalne skupine, v katerih bosta tudi dva slovenska predstavnika, in sicer Kansai Helios Domžale in Ilirija. Domžalčani bodo tekmovali v skupini A skupaj s skopskim MZT, Cedevito Junior in Teodom Tivatom, Ljubljančani pa v skupini D skupaj z Zlatiborom, Borcem in Šibenko. Skupino B sestavljajo Vojvodina, Sutjeska, Bosna in Rabotnički Skopje, skupino C pa Podgorica, Široki, Pelister-Bitola in Vršac. Najboljši dve ekipi iz vsake skupine bosta napredovali med najboljšo osmerico, ki bo spet razdeljena v dve skupini. Sledila bosta še polfinale in finale, oba na dve zmagi.

LJUBLJANA - Policija v Francijo pred in v času prihajajočih olimpijskih iger pošilja šest svojih pripadnikov. Tudi s tem se nadaljuje uspešno sodelovanje policije, zunanjega ministrstva in Olimpijskega komiteja Slovenije, ki so danes pred igrami v Parizu pripravili skupno novinarsko konferenco v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru v Ljubljani. Dva vodnika psov za odkrivanje eksplozivov sta se v Francijo odpravila že minuli torek. Naslednji štirje se na pot podajajo naslednji ponedeljek s končno destinacijo v Lyonu. Prvič bo predstavnik policije tudi del reprezentance. Ta policist bo skrbel za koordinacijo varnosti tako vseh udeležencev znotraj reprezentance kot tudi koordinacijo za z vsemi varnostnimi institucijami.

LJUBLJANA - Španec Carlos Alcaraz je kljub obrambi naslova na grand slamu v Wimbledonu ostal tretji na svetovni teniški lestvici ATP. Pred njim sta še vedno Italijan Jannik Sinner na prvem mestu in na drugem poraženi finalist Wimbledona Srb Novak Đoković. Najvišje uvrščeni Slovenec Bor Artnak je ostal na na 445. mestu, medtem ko je Blaž Rola izgubil kar 300 mest in je tako 845. Artnak in Rola sta edina Slovenca med prvo tisočerico, za katero za 82 mest zaostaja Matic Križnik.

LJUBLJANA - Poljakinja Iga Swiatek je še vedno vodilna na teniški lestvici WTA, druga je Američanka Cocco Gauf, tretja Belorusinja Arina Sabalenka. Z 32. mesta je na deseto napredovala zmagovalka grand slama v Wimbledonu Barbora Krejčikova iz Češke, v finalu poražena Italijanka Jasmine Paolini pa je pridobila dve mesti in je peta. Izmed Slovenk je najvišje ostala Tamara Zidanšek in je na 111. mestu. Na 180. je nazadovala Kaja Juvan, ki je izgubila 35 mest in je četrta Slovenka, pred njo sta sedaj še Veronika Erjavec, 170., in Polona Hercog, 171.

BERLIN - Nemški nogometni reprezentant Thomas Müller je tudi uradno končal reprezentančno kariero, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Müller je odločitev sporočil z video zapisom na družbenih omrežjih. Müller je prvič reprezentančni dres oblekel marca 2010, odtlej pa skupno zbral 131 tekem. S tem je tretji na večni lestvici v nemški vrsti za Lotharjem Matthäusom (150) in Miroslavom Klosejem (137).

MIAMI - Svetovni nogometni prvaki Argentinci so v finalu pokala Amerike v Miamiju po podaljšku premagali Kolumbijo z 1:0 in s tem na prvenstvu v ZDA ubranili naslov. Copo so ponovno osvojili po zaslugi zadetka Lautara Martineza v 112. minuti. Tekma se je po incidentih pred stadionom začela z več kot uro in dvajset minutami zamude.