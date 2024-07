Inšpektorat naložil Geoenergu opustitev rudarske dejavnosti

Lendava, 15. julija - Inšpektorat RS za naravne vire in rudarstvo je družbi Geoenergo iz Lendave v stečaju naložil opustitev izvajanja rudarskih del. Vlogo za predčasno in popolno opustitev dejavnosti mora vložiti v osmih dneh, do konca leta pa mora pridobiti tudi rudarski projekt za sanacijo. Geoenergo je zoper odločbo vložil pritožbo.