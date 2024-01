Geoenergo v stečaj

Lendava, 19. januarja - Družba Geoenergo iz Lendave, ki se ukvarja z raziskavami in pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina na severovzhodu Slovenije, gre v stečaj. Uvedbo postopka je poskušal preprečiti Geoenergov upnik in projektni partner Ascent Slovenia, vendar je murskosoboško okrožno sodišče njegovo zahtevo za prekinitev postopka zavrnilo.