Pregled - šport, 14. 7. (nedelja)

BERLIN - Španska nogometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Nemčiji osvojila naslov evropskega prvaka, potem ko je v finalu v Berlinu premagala Anglijo z 2:1. Zanjo je to četrti evropski, s čimer je postala najuspešnejša v tem pogledu, saj je za eno lovoriko pobegnila Nemčiji. Za Španijo sta zadela Nico Williams v 47. in Mikel Oyarzabal v 86. minuti, za Anglijo pa je bil uspešen Cole Palmer v 73.

PAU - Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Franciji. Na zahtevni pirenejski trasi od Loudenviella do vrha na Plateau de Beillu (197,7 km) je slavil po protinapadu 5,3 km pred ciljem in se odpeljal Dancu Jonasu Vingegaardu (Visma-Lease a Bike). S tem je še povišal prednost v skupnem seštevku. Pogačar je z dvojčkom etapnih zmag v Pirenejih storil velik korak proti tretji skupni zmagi na Touru. Tega je sicer dobil tudi v letih 2020 in 2021, nato pa je bil dvakrat zapovrstjo najboljši Vingegaard.

L'AQUILA - Italijanka Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) je zmagovalka skupnega seštevka kolesarske dirke po Italiji. V zadnji, osmi etapi od Pescare do L'Aquile (117 km) je s četrtim mestom storila dovolj in povišala prednost pred Belgijko Lotte Kopecky (SD Worx-Protime). Edina Slovenka Urška Žigart (Liv AlUla Jayco) je zasedla končno 12. mesto.

CHAMONIX - Slovenska športna plezalka Mia Krampl je na tekmi svetovnega pokala v francoskem Chamonixu zasedla osmo mesto v težavnosti. Za las je brez nastopa med najboljšo osmerico ostala Vita Lukan, medtem ko je pri moških Luka Potočar zasedel 18. mesto med 26 polfinalisti.

WIMBLEDON - Španec Carlos Alcaraz je drugič zaporedoma osvojil teniški turnir v Wimbledonu. Tako kot lani je bil v finalu boljši od Srba Novaka Đokovića s 6:2, 6:2 in 7:6. Za 21-letnega Alcaraza je to četrti naslov na turnirjih grand slam. Slavil je tudi letos v Rolandu Garrosu in 2022 v New Yorku. Šestnajst let starejši Đoković ostaja pri 24 naslovih na turnirjih za grand slam in je še brez turnirske zmage v 2024. S sedmimi naslovi v Wimbledonu za enega zaostaja za rekorderjem, Švicarjem Rogerjem Federerjem.