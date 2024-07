Pregled - svet, 14. 7. (nedelja)

PHILADELPHIA - Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je bil v soboto žrtev poskusa atentata. Med njegovim predvolilnim zborovanjem na podeželju ameriške zvezne države Pensilvaniji ga je poskušal ubiti 20-letni strelec in ga pri tem zadel v uho. Napadalca je tajna služba ubila, poleg njega je umrla še ena oseba, dva človeka sta bila huje ranjena. Trumpa so še isti dan odpustili iz bolnišnice. Dan po napadu je pozval Američane, naj ostanejo enotni. Nekdanja prva dama Melania Trump je strelca označila za pošast. Ameriški predsednik Joe Biden je nemudoma ostro obsodil napad in ga označil za bolnega. Ameriški preiskovalni urad FBI je sporočil, da je šlo pri napadu za poskus atentata.

NEW YORK/PARIZ/BERLIN/MOSKVA - Svetovni voditelji obsojajo poskus atentata na bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ocenila, da gre za nesprejemljivo nasilje. Politično nasilje so kot nesprejemljivo oz. napad na demokracijo med drugim označili še generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg, francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Olaf Scholz. Izrazi pretresenosti in sožalja so se med drugim zvrstili še iz ZN, Pekinga in Kanade. Moskva pa je pozvala ZDA, naj proučijo svojo politiko spodbujanja sovraštva ter ocenila, da bi morale ZDA sredstva, ki jih dajejo Ukrajini, mogoče nameniti financiranju policije.

TEL AVIV - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v soboto izjavil, da njegova vlada ni z gotovostjo prepričana, da je bil v sobotnem napadu na begunsko taborišče na jugu Gaze ubit vojaški poveljnik Hamasa Mohamed Deif, je pa po navedbah izraelske vojske umrl njegov namestnik. Hamas je zavrnil smrt Deifa. V napadu je bilo po zadnjih podatkih ubitih 92 ljudi, še 300 je ranjenih.

ZAGREB - Člani vladajoče stranke na Hrvaškem HDZ so na sobotnih strankarskih volitvah za svojega vodjo kot edinega kandidata znova izvolili Andreja Plenkovića. To je že njegov tretji mandat na čelu stranke, Plenković pa je zagotovil, da bo naslednja štiri leta ostal tudi na čelu hrvaške vlade.

SOFIJA - V Bolgariji se med vročinskim valom borijo proti številnim gozdnim požarom. Najhuje je na jugovzhodu države, kjer je zgorelo več kot 7300 hektarjev površine. Za nekatera območja so razglasili izredne razmere.

LOS ANGELES - Po večletnem boju z rakom je v soboto pri 53 letih umrla ameriška igralka Shannen Doherty, najbolj znana po vlogi iz televizijske serije Beverly Hills, 90210. Igralka je javnost ves čas obveščala o poteku svoje bolezni, lani pa je razkrila, da se je rak razširil tudi na možgane.

PAMPLONA - Ob koncu festivala San Fermin v španski Pamploni se je na zadnji dan teka pred biki poškodovalo najmanj sedem tekačev. Večinoma je šlo za lažje poškodbe, tako kot že prejšnje dni festivala. Skupno je bilo v enem tednu festivala poškodovanih 36 ljudi, ki so jih prepeljali v bolnišnico.

SKOPJE - Severno Makedonijo je med vročinskim valom zajelo sedem gozdnih požarov, zaradi česar je tamkajšnja vlada že ponoči razglasila krizne razmere. S požari so se v soboto spopadali tudi na Hrvaškem in so jih še isti dan omejili.

WASHINGTON - Nemško-ameriška seksologinja in terapevtka Ruth Westheimer, bolj znana kot dr. Ruth, je umrla v petek, stara 96 let. Kariero si je zgradila v 80. letih prejšnjega stoletja na podlagi svojih odkritih pogovorov o spolnosti.