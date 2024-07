Pregled - šport, 13. 7. (sobota)

PAU - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec 14. etape dirke po Franciji. Na trasi od Pauja do vrha na Pla d'Adetu (151,9 km) je v zadnjih štirih kilometrih napadel in strl Danca Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike). Ciljno črto je prečkal 39 sekund pred dvakratnim zaporednim zmagovalcem Toura. To pomeni, da je v skupnem seštevku Pogačar še povišal prednost pred zasledovalci. Zdaj ima 1:57 minute prednosti pred Dancem, ki je s tretjega skočil na drugo mesto. Na tretje je padel danes tretjeuvrščeni v etapi, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki zdaj zaostaja 2:22 minute. Pogačar je za 79. zmago v karieri in že 13. etapno na Touru napadel štiri kilometre pred ciljem in se takoj odpeljal Dancu ter Belgijcu. Sprva sta še ostajala relativno blizu, v zadnjem delu pa je slovenski as prednost občutno povečal.

WIMBLEDON - Čehinja Barbora Krejčikova je zmagovalka teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu. V finalu je Krejčikova, 31. nosilka, premagala sedmopostavljeno Italijanko Jasmine Paolini s 6:2, 2:6 in 6:4.

CELJE - Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let se na domačem evropskem prvenstvu v Celju in Laškem ni uvrstila v četrtfinale. Slovenci so danes v zadnjem krogu predtekmovanja izgubili z Danci s 25:34 (12:13).

GYOER - Slovenska moška rokometna reprezentanca je v Györu igrala pripravljalno tekmo za olimpijske igre v Parizu. Izbranci Uroša Zormana so proti Madžarski izgubili s 25:29 (14:12). Že pred tem je slovenska ženska reprezentanca na svoji drugi pripravljalni tekmi za OI v Parizu prav tako v Györu izgubila proti Madžarkam s 27:28 (11:17).

BUKAREŠTA - Slovenska lokostrelka Žana Pintarič je na evropskem mladinskem prvenstvu v Ploiestiju osvojila srebrno medaljo z ukrivljenim lokom.

CHAMONIX - Na tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju v francoskem Chamonixu se je peterica slovenskih tekmovalcev uvrstila v polfinale težavnosti. Najboljši izid kvalifikacij je imela Mia Krampl s sedmim mestom, pri moških si je Luka Potočar delil deseto mesto s še tremi tekmeci. Potočar je tudi edini Slovenec, ki si je zagotovil nadaljevanje tekme. V ženski konkurenci je v kvalifikacijah nastopila šesterica Slovenk, uspešne so bile štiri. Mia Krampl je končala na sedmem mestu, Vita Lukan si je razdelila deveto, prav tako si je 16. mesto delila Sara Čopar, polfinale je s 24. mestom še ujela tudi Lucija Tarkuš.

PESCARA - Avstralka Neve Bradbury (Canyon-SRAM) je zmagovalka sedme etape kolesarske dirke po Italiji. V skupnem seštevku je vodstvo ohranila Italijanka Elisa Longo Borghini, a ima pred zadnjo etapo le še sekundo naskoka pred prvo zasledovalko. Edina Slovenka na dirki Urška Žigart je v kraljevski etapi od Lanciana do Blockhausa (120 km) zasedla 12. mesto.

MANCHESTER - Britanska spidvejska reprezentanca je ekipni svetovni prvak za sezono 2024. V današnjem finalu pokala narodov oziroma ekipnega svetovnega prvenstva v Manchestru je v odločilni vožnji premagala Avstralijo, tretje mesto so osvojili Švedi. Slovenija je nastopila v sredinem polfinalu, a si ni privozila mesta v finalu.