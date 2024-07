Pregled - svet, 13. 7. (sobota)

GAZA/NEW YORK - V izraelskih napadih na begunsko taborišče Al Mawasi blizu mesta Han Junis na jugu Gaze je bilo ubitih najmanj 71 ljudi, 289 je ranjenih. Izraelska vojska je sporočila, da je bil tarča napada vodja vojaškega krila Hamasa Mohamed Deif in zatrdila, da na napadenem območju ni bilo civilistov. Od začetka izraelske ofenzive v Gazi je v enklavi umrlo več kot 38.000 ljudi, več kot 88.000 je bilo ranjenih. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je znova pozval h končanju vojne v Gazi in opozoril, da je skrajni čas za politični pogum in dosego dogovora.

WASHINGTON/MOSKVA - Rusija je opozorila, da bi lahko zaradi načrtovane namestitve ameriški raket dolgega dosega v Nemčiji evropske prestolnice postale tarča ruskih raket. Kot je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, bi evropske prestolnice lahko postale žrtve spopada med Washingtonom in Moskvo. Obrambna ministra ZDA in Rusije, Lloyd Austin in Andrej Belousov sta v petek v telefonskem pogovoru govorila o zmanjšanju tveganj za morebitno eskalacijo, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. V Pentagonu so klic potrdili in sporočili, da je Austin izpostavil pomen vzdrževanja stikov v času vojne v Ukrajini.

DETROIT - Ameriški predsednik Joe Biden je v petek na predvolilnem shodu ob namigovanjih, da ni zmožen opravljati svoje funkcije, svojim podpornikom znova zagotovil, da predsedniške tekme ne bo zapustil. Kot je dejal, na novembrskih volitvah lahko premaga Donalda Trumpa, ki ga je predstavil kot grožnjo. Američani želijo predsednika in ne diktatorja, je dejal. V ZDA se še naprej vrstijo pozivi, naj se umakne iz predsedniške tekme, k temu ga je po poročanju Politica med drugim pozvalo že skoraj 20 demokratskih kongresnikov.

VARŠAVA - Poljska bo v luči ruske invazije na Ukrajino prihodnje leto povečala obrambne izdatke s trenutnih približno štirih na pet odstotkov bruto domačega proizvoda, je v petek napovedal poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski. Kot je dejal v intervjuju za televizijsko mrežo Bloomberg, je Poljska po deležu prispevkov za Nato z ZDA v vrhu zato, ker je čas večnega miru po hladni vojni minil.

SANTA FE - Sodnica je presenetljivo razveljavila obtožnico proti filmskemu igralcu Alecu Baldwinu zaradi nenamernega uboja snemalke Halyne Hutchins na snemanju vesterna Rust oktobra leta 2021. Baldwinovi odvetniki so trdili, da jim tožilci niso pravočasno predali vseh dokazov proti obtožencu. Po besedah sodnice je primer ovržen, da se zagotovita integriteta sodnega sistema in učinkovito izvajanje procesa. Baldwinu je v primeru obsodbe grozilo do 18 mesecev zapora.

PJONGJANG - Severna Koreja je ostro zavrnila skupno izjavo vrha zveze Nato, v kateri je zavezništvo obsodilo dobavo severnokorejskega orožja Rusiji. Severnokorejsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da najostreje obsoja in zavrača izjavo Nata, ki spodbuja novo hladno vojno in globalno vojaško konfrontacijo ter zahteva novo silo in nov način ukrepanja.

TEHERAN - Novoizvoljeni iranski predsednik Masud Pezeškian je sporočil, da je pripravljen na dialog z evropskimi državami. Pozval je h konstruktivnim odnosom z zahodnimi državami, da bi Iran rešili iz izolacije, in se zavzel za oživitev jedrskega sporazuma iz leta 2015. V prispevku, ki ga je objavil iranski časnik Tehran Times, je Pezeškian orisal glavne smernice zunanje politike, ki jim namerava slediti. Že med volilno kampanjo je napovedal, da bo Iran popeljal iz izolacije z vzpostavitvijo konstruktivnih odnosov z Zahodom.

PULJ/SPLIT - V hrvaški Istri je na območju Bal izbruhnil požar, ki so ga gasilci že uspeli omejiti. Pri gašenju sta sodelovala dva kanaderja in približno 40 gasilcev s 15 gasilskimi vozili. Gasilci se še vedno borijo z dvema požaroma, ki sta izbruhnila v Dalmaciji, ogenj pa skušajo pogasiti tudi s pomočjo kanaderjev. Pri tem opozarjajo na veliko nevarnost gozdnih požarov zaradi visokih temperatur na celotnem območju Dalmacije.

DUNAJ/MÜNCHEN - Po močnih neurjih, ki so v petek prizadela Avstrijo, je tamkajšnja služba za napovedovanje vremena UBIMET sporočila, da je v enem dnevu zabeležila 190.000 udarcev strele, kar je največ letos. Neurja so prizadela tudi Nemčijo, najbolj prizadeta so bila območja v bližini Bodenskega jezera.