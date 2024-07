Pregled - šport, 12. 7. (petek)

PAU - Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) je zmagovalec 13. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Agena do Pauja (165,3 km) je slavil po sprintu preostanka glavnine. V skupnem vodstvu je pred koncem tedna in etapama v Pirenejih ostal slovenski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki je etapo sklenil na devetem mestu. Primož Roglič je po padcu v četrtkovi etapi končal dirko po Franciji.

LOS ANGELES - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je dobitnik nagrade ESPY, letnih nagrad za odličnost v športu, ki jo od leta 1993 podeljuje ameriška medijska hiša ESPN. Dobil je priznanje za najboljšega igralca severnoameriške

lige NBA.

KRAKOV - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Krakovu na prvi tekmi Wagnerjevega memoriala premagala Nemčijo s 3:2. V soboto jo čaka tekma z Egiptom, v nedeljo pa še z domačini Poljaki.

WIMBLEDON - Španec Carlos Alcaraz in Srb Novak Đoković sta finalista turnirja v Wimbledonu. To bo ponovitev lanskega finala, ki ga je v petih nizih dobil Španec. Enaindvajsetletni Alcaraz je bil v polfinalu drugo leto zaporedoma boljši od Rusa Danila Medvedjeva s 6:7, 6:3, 6:4 in 6:4, šestnajst let starejši Đoković pa je ugnal Italijana Lorenza Musettija s 6:4, 7:6 in 6:4.

KIŠINJOV - Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v peti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 v gosteh premagala Moldavijo s 5:0 (4:0). Naslednjo tekmo bo Slovenija igrala s Severno Makedonijo v Kidričevem 16. julija.