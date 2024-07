V Benetkah nameravajo podvojiti vstopnino ob nekaterih dneh

Benetke, 12. julija - V Benetkah načrtujejo ohraniti vstopnino za dnevne obiskovalce, potem ko so jo poskusno vpeljali aprila, kar je bila prva tovrstna praksa v svetu. Za dni, ko beležijo povečan obisk, pa bi v prihodnje veljala vstopnina v višini do deset evrov in ne pet, kot je veljalo doslej. Ukrep naj bi začel veljati prihodnje leto.