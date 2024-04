Beneški župan zadovoljen ob začetku poskusne uvedbe vstopnic

Benetke, 26. aprila - V Benetkah so turistom v četrtek prvič zaračunali vstopnino za obisk mesta. Po podatkih mestnih oblasti je vstopnico plačalo 15.700 obiskovalcev. Župan Benetk Luigi Brugnaro je po prvem dnevu poskusno uvedbo takse označil kot uspeh. Manj zadovoljni pa so bili nekateri prebivalci, ki so svoje nezadovoljstvo izrazili s protestom.