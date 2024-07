Puščavo Atacama po več letih cvetlice prekrile pozimi

Antofagasta, 12. julija - Velike dele puščave Atacama na severu Čila so po obilnejših aprilskih padavinah prekrile bele in vijolične cvetlice, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za pojav, ki se ponovi vsakih nekaj let, običajno sicer v času pomladi na južni polobli. Tokrat so se cvetlice pojavile pozimi, kar se ni zgodilo že vrsto let.