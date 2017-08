Čilska puščava Atacama po močnem deževju pokrita s cvetlicami

Santiago de Chile, 24. avgusta - Čilsko puščavo Atacama, ki velja za najbolj suho območje na svetu, je po silovitem in nepričakovanem nalivu pokrila barvita cvetna odeja. Naravni pojav cvetoče puščave se ponovi vsakih pet do sedem let, ko zaradi dežja vzkalijo v pesek zakopana semena. Od zadnjega cvetenja puščave pa je tokrat minilo samo dve leti, poroča britanski BBC.