Nato in indijsko-pacifiška regija spričo vojne v Ukrajini krepita sodelovanje

Washington, 11. julija - Nato in indijsko-pacifiška regija spričo ruske agresije na Ukrajino in kitajske podpore temu krepita sodelovanje, med drugim na področju dezinformacij, kibernetske varnosti in umetne inteligence, je po današnjem srečanju voditeljev članic Nata in partnerskih držav iz regije povedal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg.