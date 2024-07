Pregled - šport, 11. 7. (četrtek)

PAU - Eritrejec Biniam Girmay je zmagovalec 12. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Aurillaca do Villeneuve-sur-Lota (203,6 km) je bil najboljši po sprintu glavnine. Vodilni v razvrstitvi je še naprej slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), medtem ko je po padcu v zadnjem delu etape več kot dve minuti izgubil Primož Roglič. Petindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je po hitrem, a zanj relativno mirnem dnevu z le eno nevšečnostjo zaradi padca pred njim ohranil 1:06 minute naskoka pred najbližjim zasledovalcem Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step). Veliko časa pa je po spletu nesrečnih okoliščin izgubil Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe). Pred etapo četrtouvrščeni Kisovčan je bil ob nepravem času na nepravem mestu, potem ko je 12 km pred koncem čez prometni otoček padel eden od kolesarjev Astane in na povsem drugi strani ceste povzročil Rogličev padec. Roglič, ki je padel na že večkrat poškodovano ramo, je sicer vstal in sedel nazaj na kolo, a se kljub pomoči ekipe načet ni mogel več vrniti v glavnino. Izgubil je 2:27 minute in posledično izgubil četrto mesto v skupnem seštevku. Zdaj je šesti s 4:42 minute zaostanka.

PLOVDIV - Nogometaši Maribora so v prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij evropske lige v gosteh izgubili z Botevom iz Plovdiva z 1:2 (1:1). Povratna tekma bo 18. julija v Mariboru.

LJUBLJANA - Nogometaši Brava so v prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij konferenčne lige izgubili z valižanskim Connah's Quayem z 0:1 (0:0). Povratna tekma bo 18. julija v Walesu.

KOPER - Slovenski javnosti se je danes v Kopru na Ukmarjevem trgu prvič po zadnjih dveh olimpijskih igrah, ki so potekale v času koronskih omejitev, tokrat v sproščenem vzdušju uradno predstavila večina športnic in športnikov, ki bo svojo državo zastopala na olimpijskih in paraolimpijskih igrah v Parizu. Triintridesete poletne olimpijske igre bodo na sporedu med 26. julijem in 11. avgustom, v francoski prestolnici pa se bo v 17 športnih panogah merilo 90 slovenskih upov, od tega 44 športnic in 46 športnikov, kar je največ v zgodovini slovenskih odprav. Slovenci bodo skušali nadaljevati bogato bero kolajn s poletnih in zimskih OI (76). Na zadnjih poletnih OI v Tokiu jih je pet domov prineslo kolajno, od tega trije zlato. Na 17. poletnih paraolimpijskih igrah, ki se bodo začele 28. avgusta in končale 8. septembra, bo v štirih panogah nastopilo 14 športnic in športnikov. Do zdaj so slovenski paraolimpijci osvojili 52 kolajn, od tega 51 na poletnih igrah. Na seznamu paraolimpijske reprezentance je skupaj 14 športnic in športnikov, ki se bodo merili v štirih panogah. V celotni odpravi Slovenije, ki jo bo v Parizu vodil Boro Štrumbelj, pa je skupno še 15 trenerjev, pomočnikov, fizioterapevtov, zdravnikov in drugih spremljevalcev.

RIM - Belgijka Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) je zmagovalka pete etape kolesarske dirke po Italiji. Na pretežno ravninski, 108 km dolgi etapi od Frontoneja do Foligna je zmagala v sprintu glavine. V skupnem seštevku je zaostanek za vodilno Italijanko Eliso Longo Borghini (Lidl-Trek) zmanjšala na tri sekunde. Edina slovenska predstavnica na dirki Urška Žigart (Liv AlUla Jayco) je prav tako končala v glavnini v času zmagovalke na 102. mestu. V seštevku dirke je zadržala 20. mesto, za vodilno Italijanko zaostaja 3:36 minute.

WIMBLEDON - Italijanka Jasmine Paolini in Čehinja Barbora Krejčikova sta finalistki teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu. V današnjem prvem polfinalu je Italijanka, sedma nosilka, v treh nizih premagala Hrvatico Donno Vekić. V drugem polfinalu pa je 31. nosilka Krejčikova odpravila četrtopostavljeno Kazahstanko Jeleno Ribakino prav tako v treh nizih.

BERLIN - Francois Letexier bo glavni sodnik finalne tekme evropskega prvenstva v nogometu, ko se bosta v nedeljo ob 21. uri na Olimpijskem stadionu v Berlinu pomerili Anglija in Španija, je objavila Evropska nogometna zveza (Uefa). Njegova pomočnika bosta rojaka Cyril Mugnier in Mehdi Rahmouni, četrti sodnik bo Poljak Szymon Marciniak.

CHARLOTTE - Kolumbijski nogometaši so razveselili svoje številne privržence v Charlottu v ZDA z zmago z 1:0 proti Urugvaju, s čimer so se uvrstili v finale pokala Amerike, kjer jih čakajo argentinski branilci naslova. Kapetan James Rodriguez je s strelom s kota zaposlil Jeffersona Lermo, ki je tri metre od mreže zdel z glavo v 39. minuti in odločil dvoboj.