Požar na znameniti katedrali v Rouenu pod nadzorom

Le Havre, 11. julija - Gasilci so danes v nekaj urah uspeli spraviti pod nadzor požar, ki je v francoskem mestu Rouen izbruhnil na stolpu znamenite gotske katedrale, ki ga ravno prenavljajo. Vodja lokalne gasilske službe Stephane Gouezec je sporočil, da je ogenj zajel predvsem plastične obloge delovišča na stolpu in da še nimajo zagotovil, da so požar pogasili.