Mineva pet let od požara v pariški katedrali Notre Dame

Pariz, 15. aprila - Pred petimi leti se je 15. aprila ob 18.20 med bogoslužjem sprožil požarni alarm v pariški katedrali Notre Dame. Verniki so sicer morali zapustiti cerkev, a so se lahko vrnili, saj še ni bilo videti požara. Ob 18.43 se je alarm sprožil ponovno, tedaj pa se je nad katedralo že dvigoval oblak dima. Pet let po požaru se obnova približuje h koncu.