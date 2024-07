Študija: V Ukrajini najobsežnejše razseljevanje v polpretekli zgodovini Evrope

Dunaj, 11. julija - Ruska invazija na Ukrajino je od leta 2022 okrepila negativen demografski trend v državi in sprožila najobsežnejše razseljevanje v polpretekli evropski zgodovini, kaže študija Mednarodnega inštituta za aplikativne analize sistemov (IIASA). Raziskovalci ocenjujejo, da bo prebivalstvo Ukrajine do leta 2052 manjše za 20 do 30 odstotkov.