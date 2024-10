Rusija načrtuje skoraj 30-odstotno povečanje obrambnih izdatkov

Moskva, 24. oktobra - Poslanci ruske dume so danes v prvi obravnavi potrdili predlog proračuna, po katerem bi se obrambni izdatki prihodnje leto povečali za skoraj 30 odstotkov in bi znašali približno 134 milijard evrov. S proračunom bi Rusija tako za obrambo namenjala več kot za socialne izdatke in izobraževanje skupaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.