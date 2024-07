Srbski Exit v polnem zamahu, vrhunec v petek z Black Eyed Peas

Novi Sad, 11. julija - Na Petrovaradinski trdnjavi pri Novem Sadu so v sredo odprli festival Exit, ki letos poteka pet dni namesto štiri. Na več kot 40 odrih bo do nedelje nastopilo prek sto izvajalcev različnih glasbenih zvrsti. Vrhunec bo koncert skupine Black Eyed Peas, ki bodo tako kot slovenski Joker Out nastopili v petek. Za varnost bo skrbelo 700 policistov.