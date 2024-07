Začenja se 29. Festival Bled

Bled, 1. julija - Z odprtjem razstave Od portreta do karikature bratov Poklukar in predstavo Iztoka Mlakarja se drevi ob 19.30 v Festivalni dvorani na Bledu začenja tradicionalni, 29. Festival Bled. Mednarodni glasbeni festival bo na treh različnih lokacijah na Bledu do 14. julija ponudil 14 koncertnih dogodkov.