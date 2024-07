Sanchez na vrhu Nata opozoril na dvojna merila glede Ukrajine in Palestine

Washington, 11. julija - Španski premier Pedro Sanchez je v sredo na vrhu Nata v Washingtonu opozoril na dvojna merila Zahoda glede vojn v Ukrajini in Palestini. "Če našim ljudem govorimo, da podpiramo Ukrajino, ker zagovarjamo mednarodno pravo, je to isto kot to, kar moramo storiti za Gazo," je dejal na vrhu, ki je v veliki meri posvečen ravno nadaljnji podpori Kijevu.