Zagreb, 11. julija - Na Hrvaškem se tudi danes spopadajo s hudo vročino. V rdečem je vsa država, temperature pa so se ponekod že zjutraj povzpele do 28 stopinj Celzija. Z izjemno visokimi temperaturami se spopadajo tudi v drugih državah v regiji, kjer te dosegajo celo do 40 stopinj.