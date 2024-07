Vlada v odgovoru DS: Za ustanovitev pokrajin ni političnega soglasja

Ljubljana, 10. julija - Za ustanovitev pokrajin ni političnega soglasja, zato je regionalni razvoj treba krepiti skozi funkcionalne regije, izpostavlja vlada v stališču do zaključkov posveta glede ustanavljanja pokrajin, ki jih je sprejel državni svet. Vlada tudi ne podpira predloga DS glede združljivosti županske in poslanske funkcije, so sporočili po seji vlade.