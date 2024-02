Na posvetu o ustanavljanju pokrajin o nujnosti regionalizacije v Sloveniji

Ljubljana, 26. februarja - Na posvetu o ustanavljanju pokrajin so se politični odločevalci in predstavniki stroke strinjali, da je regionalizacija nujna. K ustanovitvi pokrajin zavezuje ustavna določba, potrebo po pokrajinah pa so pokazale tudi naravne nesreče. Menijo, da bi regionalizacija pripomogla k učinkovitejšim preventivnim ukrepom in hitrejšemu odzivanju na krize.