V Sloveniji glede na raziskavo OECD najbolj zaupamo sočloveku, najmanj političnim strankam

Ljubljana/Pariz, 10. julija - Po rezultatih raziskave o dejavnikih zaupanja v javne institucije, ki jih je danes objavila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in kjer je prvič sodelovala tudi Slovenija, je pri nas na prvem mestu zaupanje v sočloveka. Najnižje je zaupanje v politične stranke, so zapisali na ministrstvu za javno upravo.