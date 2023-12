Švarc Pipan: Odzivnost in učinkovitost pravosodja sta ključni pri krepitvi zaupanja ljudi

Ljubljana, 7. decembra - Odzivnost in učinkovitost pravosodnega sistema sta ključni pri krepitvi zaupanja ljudi, ne le v pravosodje, temveč tudi v vladne institucije, je danes na konferenci o enakem dostopu do pravnega varstva v Ljubljani poudarila pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan. Dodala je, da je družba, v kateri ljudje zaupajo državi, učinkovita in uspešna.