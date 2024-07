Francija in Nemčija obsodili izraelske napade na šole v Gazi

Pariz/Berlin/Aman, 10. julija - Francija in Nemčija sta danes obsodili nedavne izraelske napade na šole v Gazi in jih označili za nesprejemljive. Vodja agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini je medtem sporočil, da so izraelske sile v devetih mesecih vojne v Gazi napadle že večino šol pod okriljem agencije.