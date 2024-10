Izrael ob nadaljevanju napadov v Libanonu tudi nad zgodovinsko mesto Tir

Bejrut, 23. oktobra - Izraelska vojska je danes ob nadaljevanju napadov na Libanon iz zraka napadla tudi zgodovinsko mesto Tir ob sredozemski obali. Pred tem so prebivalce mesta in okolice pozvali k umiku, poročajo tuje tiskovne agencije. Libanon je medtem obiskala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock in opozorila, da je država na robu zloma.