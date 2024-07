Zelenski napovedal obnovo bombardirane otroške bolnišnice

Washington/Odesa, 10. julija - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal obnovo pediatrične bolnišnice v Kijevu, ki jo je ta teden huje poškodovala ruska raketa. Obljubil je tudi pomoč vsem družinam ranjenih in ubitih v napadu. Po zadnjih podatkih so ruski napadi na Ukrajino v ponedeljek terjali najmanj 43 smrtnih žrtev, v današnjih pa so umrli trije ljudje.