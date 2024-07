Zagovornik Lobnik z ministrom Mescem o pravicah ljudi z invalidnostmi, nasilju nad ženskami in v družini

Ljubljana, 9. julija - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je danes na delovnem sestanku sestal z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mescem in njegovimi sodelavci, s katerimi so spregovorili predvsem o pravicah ljudi z invalidnostmi, nasiljem v družini in nasilja nad ženskami, so v sporočilu za javnost zapisali pri zagovorniku.