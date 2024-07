Strokovnjaki ZN opozarjajo na umiranje otrok v Gazi zaradi izraelskega namernega stradanja

Ženeva, 9. julija - Izrael izvaja namerno kampanjo stradanja proti palestinskemu ljudstvu zaradi katere umirajo otroci v Gazi, so danes opozorili strokovnjaki Združenih narodov za človekove pravice. Ob tem so dodali, da gre za obliko genocidnega nasilja in da za lakoto trpijo vzdolž celotne palestinske enklave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.