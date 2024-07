Tri sahelske države ob napetostih v regiji ustanovile novo konfederacijo

Niamey/Ouagadougou/Bamako, 9. julija - Niger, Burkina Faso in Mali so v soboto uradno ustanovile Konfederacijo držav Sahela (AES), kar bi lahko le še okrepilo napetosti v zahodni Afriki. Članice Združenja zahodnoafriških držav (Ecowas) so v odzivu na ustanovitev AES opozorile na nevarnost razpada združenja in dodale, da bi to lahko vplivalo na prost pretok ljudi in blaga v regiji.