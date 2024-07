Orkan Beryl na jugu ZDA terjal osem življenj

Houston, 9. julija - Orkan Beryl, ki je v ponedeljek kot orkan prve stopnje dosegel obalo ZDA, je terjal sedem življenj v Teksasu in eno v Louisiani, poročajo ameriški mediji. Več kot 2,5 milijona odjemalcev je ostalo brez oskrbe z elektriko. Slednjo naj bi vzpostavljali več dni, medtem ko v Teksasu za danes in sredo napovedujejo temperature do 40 stopinj Celzija.