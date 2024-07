Orkan Beryl dosegel obalo Teksasa

Houston, 8. julija - Orkan Beryl, ki je v zadnjem tednu med pustošenjem po Karibih in v Mehiki terjal najmanj devet življenj, je danes dosegel obalo Matagorda v Teksasu, južno od večmilijonskega mesta Houston. Oblasti so odredile evakuacijo določenih predelov in opozarjajo pred nevarnostjo poplav. Več deset tisoč ljudi v Teksasu je že ostalo brez elektrike.