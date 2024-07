Računsko sodišče občini Grosuplje izreklo negativno mnenje za poslovanje v letu 2022

Grosuplje, 9. julija - Računsko sodišče je opravilo revizijo poslovanja občine Grosuplje v letu 2022 in ji izreklo negativno mnenje. Večje nepravilnosti je med drugim ugotovilo pri pripravi proračuna in zaključnega računa, prodaji nepremičnega premoženja, oddaji prostorov v najem, javnih naročilih in zadolževanju. Občini je podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.