V občini Grosuplje v ospredju izgradnja novega kulturnega centra

Grosuplje, 27. februarja - Občina Grosuplje v tem letu nadaljuje urejanje komunalne, cestne in športne infrastrukture. Začenja se gradnja prizidka k OŠ in nadaljujejo dela na novem športnem parku. A največji in verjetno tudi najambicioznejši projekt trenutno predstavlja izgradnja novega kulturnega centra in glasbene šole, ki je v fazi izdelave projektne dokumentacije.