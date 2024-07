Ruski gledališčnici obsojeni zaradi domnevnega opravičevanja terorizma

Moskva, 8. julija - Rusko vojaško sodišče je danes dramatičarko Svetlano Petrijčuk in režiserko Jevgenijo Berkovič za zaprtimi vrati obsodilo na po šest let zapora, ker naj bi v gledališki predstavi iz leta 2021, ki govori o porokah ruskih žensk s pripadniki skrajne Islamske države (IS) v Siriji, opravičevali terorizem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.