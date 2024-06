V Rusiji se je začelo sojenje ameriškemu novinarju Gershkovichu

Moskva, 26. junija - Na sodišču v ruskem Jekaterinburgu se je danes za zaprtimi vrati začelo sojenje ameriškemu novinarju Evanu Gershkovichu, ki je obtožen vohunjenja. Poročevalcu Wall Street Journala, ki so ga v Rusiji aretirali marca lani, v primeru obsodbe grozi do 20 let zapora. Gershkovich, njegov delodajalec in Bela hiša obtožbe zavračajo kot lažne.