Fajon pred vrhom Nata: Slovenija bo izpolnila obveznosti do zavezništva

Washington, 8. julija - Slovenija bo izpolnila svoje obveznosti do zveze Nato in za pomoč Ukrajini, je danes, dan pred začetkom vrha ob 75. obletnici severnoatlantskega zavezništva, v Washingtonu slovenskim novinarjem povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Vrha, ki bo trajal do četrtka, se bosta udeležila tudi premier Robert Golob in obrambni minister Marjan Šarec.