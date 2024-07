Vrh Nata ob 75. obletnici zavezništva v znamenju Ukrajine

piše dopisnik STA iz ZDA Robi Poredoš

Washington, 7. julija - V ameriški prestolnici bo od torka do četrtka potekalo zasedanje voditeljev 32 držav članic zveze Nato ob 75. obletnici zavezništva. V ospredju pogovorov bo nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, govorili pa bodo še o krepitvi obrambne in odvračalne drže Nata, pri čemer so ključni izdatki za obrambo.