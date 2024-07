Poročilo Amnesty International: Slovenske oblasti v letih 2020-2022 diskriminatorne do protestnikov

Ljubljana, 9. julija - Ravnanje slovenskih oblasti je bilo v letih 2020-2022 diskriminatorno do protestnikov, je v zadnjem poročilu o stanju pravice do protesta v Evropi ugotovila Amnesty International. Vlada je v tem obdobju z odloki omejila in tudi prepovedala shode, mirni protestniki pa so bili deležni številnih kazni in policijskega nasilja, ugotavljajo v poročilu.