Na tokratnih protestih policisti pridržali 17 ljudi

Ljubljana, 21. oktobra - Na sredinih protestih proti vladnim ukrepom za zajezitev širjenja koronavirusa v Ljubljani je policija začasno pridržala 17 ljudi, uporabili so tudi prisilna sredstva. Zaznali so štiri kazniva dejanja, 43 kršitev zakona o javnem redu in miru in 75 kršitev zakona o javnih zbiranjih. Vodijo tudi postopek zoper organizatorja shoda.