Župani obalnih občin s pismom podprli ustanovitev tretje slovenske medicinske fakultete

Koper, 8. julija - Župani vseh štirih občin slovenske Istre so na svoji redni koordinaciji P.I.K.A. podpisali pismo podpore, s čimer so uradno podprli ustanovitev tretje slovenske medicinske fakultete, so sporočili iz Mestne občine Koper. Ta naj bi leta 2027 zaživela pod okriljem Univerze na Primorskem.