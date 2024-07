Primorski zdravstveni zavodi in univerza za sodelovanje pri ustanavljanju medicinske fakultete

Koper, 1. julija - Predstavniki Univerze na Primorskem in 13 zdravstvenih zavodov s celotne Primorske so danes v Kopru podpisali pismo o nameri o sodelovanju pri pripravi, razvoju in izvajanju študijskega programa medicine. Štiri bolnišnice ter zdravstveni domovi in zasebni zavodi so se predvsem zavezali, da bodo študentom omogočali praktično usposabljanje.