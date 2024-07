EIB: Slovenci po poznavanju posledic podnebnih sprememb med najboljšimi v EU

Luxembourg, 8. julija - Državljani Slovenije so med državljani najboljših petih držav EU po poznavanju posledic podnebnih sprememb, je pokazala raziskava Evropske investicijske banke (EIB) o podnebju 2023-2024. Slabše znanje so medtem pokazali pri poznavanju ukrepov za omilitev podnebnih sprememb, so danes sporočili iz EIB.