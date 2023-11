EIB: Posledice podnebnih sprememb za Slovence največji izziv države

Bruselj, 28. novembra - Evropska investicijska banka (EIB) je objavila prve rezultate svoje šeste podnebne raziskave. V njej več kot dve tretjini vprašanih v Sloveniji meni, da so podnebne spremembe in njihove posledice največji izziv Slovenije. Med največje izzive države so uvrstili še višje življenjske stroške in dostop do zdravstvenega varstva.