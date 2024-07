Na Hrvaškem v polletju izdali več kot 110.000 delovnih dovoljenj za tujce

Zagreb, 8. julija - Hrvaško ministrstvo za notranje zadeve je v prvi polovici leta izdalo 112.400 delovnih dovoljenj za tujce, ki prihajajo iz držav zunaj Evropske unije. To je za skoraj 21.000 več kot v enakem obdobju lani. Lani so skupno izdali 172.500 dovoljenj, letos pa bo ta številka po napovedi analitikov in delodajalcev presegla 200.000.