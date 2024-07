Mehika se pripravlja na prihod orkana Beryl

Ciudad de Mexico, 5. julija - Mehika se pripravlja na orkan Beryl, ki bo še danes dosegel vzhodno obalo polotoka Jukatan. Orkan, ki je v preteklih dneh pustošil po karibskih otokih in Venezueli, se je okrepil na orkan tretje kategorije z vetrovi do 185 kilometrov na uro. Lokalne mehiške oblasti so postavile zavetišča za domačine in turiste, ljudem pa delijo hrano in vodo.