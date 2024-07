Akos vabi k oddaji ponudb za radijski program v digitalni radiodifuzni tehniki v celoti Sloveniji

Ljubljana, 8. julija - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos), ki je že objavila sklep o uvedbi javnega razpisa za podelitev 24 pravic do razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na celotnem območju države, zainteresirane ponudnike vabi k oddaji ponudb. Rok za oddajo je 3. september do 12. ure, so zapisali.